Названы регионы Сибири, где за год сильнее всего подорожали холодильники

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Согласно данным, самый дорогой двухкамерный холодильник продается в Республике Алтай.

Стоимость двухкамерного холодильника на 250–360 литров к началу 2023 года достигла 38,6 тысячи рублей. Это на 18,2% больше, чем годом раньше, пишет ФедералПресс.

Оказалось, что дороже всего эти бытовые приборы в Республике Алтай (44 778 рублей) и в Иркутской области (44764,7 рубля). Однако можно найти варианты намного дешевле в Новосибирской области, где холодильник стоит 38311,3 рубля. Это меньше, чем в среднем по России (39610,5 рубля) и по Сибири (38622,8 рубля). Но все-таки выше, чем в Омской области, где холодильник стоит 34599,9 рубля, это самая низкая цена в СФО.

Напомним, названы регионы Сибири с самым дорогим бензином в 2022 году.