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Названы регионы Сибири, где за год сильнее всего подорожали холодильники

Фото Названы регионы Сибири, где за год сильнее всего подорожали холодильники
Фото Названы регионы Сибири, где за год сильнее всего подорожали холодильники

Freepik, authors: FG Trade

Согласно данным, самый дорогой двухкамерный холодильник продается в Республике Алтай.

Стоимость двухкамерного холодильника на 250–360 литров к началу 2023 года достигла 38,6 тысячи рублей. Это на 18,2% больше, чем годом раньше, пишет ФедералПресс.

Оказалось, что дороже всего эти бытовые приборы в Республике Алтай (44 778 рублей) и в Иркутской области (44764,7 рубля). Однако можно найти варианты намного дешевле в Новосибирской области, где холодильник стоит 38311,3 рубля. Это меньше, чем в среднем по России (39610,5 рубля) и по Сибири (38622,8 рубля). Но все-таки выше, чем в Омской области, где холодильник стоит 34599,9 рубля, это самая низкая цена в СФО.

Напомним, названы регионы Сибири с самым дорогим бензином в 2022 году.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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