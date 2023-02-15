Новосибирская область стала лидером в Сибири по количеству браков

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В 2022 году Новосибирская область заняла первое место по числу заключенных браков среди субъектов СФО.

Новосибирская область заняла лидирующую позицию в Сибири по количеству бракосочетаний. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 2022 году в регионе было заключено 22520 союзов, это на 17.36% больше, чем годом ранее.

На втором месте по числу заключенных браков — Красноярский край — 22250 тысяч, На третьем Иркутская область — 19080 тысяч.

По всей Сибири было заключено 129980 браков.

Как считает заведующий кафедрой социологии НГУЭУ, профессор Светлана Ильины, что такой рост связан с высоким уровнем неопределенности и риска.

«Неопределенность затрагивает все сферы человека: работу, здоровье, жизнь, бизнес, отдых. Не будем забывать, что и эпидемиологическая обстановка остается напряженной. А для ощущения определенности важно быть рядом с близким человеком. Конечно, наиболее оптимальным вариантом является бракосочетание, желание «поймать» ощущение счастья, благополучия, удовлетворенности жизнью», — рассказала Ильиных изданию РБК Новосибирск.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 44 пары поженились в День всех влюбленных