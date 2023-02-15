Петербурженка попыталась передать заключенному наркотики в упаковке с кетчупом

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Жительница Петербурга попыталась пронести в тюрьму наркотические вещества, используя для перекрытия упаковку кетчупа.

В Исправительную колонию №7 в Петербурге попытались пронести наркотики. Знакомая одного из заключенных принесла на встречу с ним упаковку кетчупа, где были спрятаны семь полимерных пакетиков с запрещенными веществами, пишет Online47.

Наркотические средства удалось обнаружить и изъять в ходе досмотра. Экспертиза показала, что представленное вещество является метадоном. Его суммарная масса составила порядка 2,5 граммов, что считается крупным размером.

За незаконную передачу жительнице Петербурга грозит уголовная ответственность по ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Напомним, пенсионерка принесла заключенному сыну наркотики в банке с мороженым.