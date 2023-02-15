Под Новосибирском следователи проверяют высадившего подростка водителя автобуса

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области начата доследственная проверка после того, как водитель автобуса высадил школьника.

В Новосибирской области следователи начали проверку о ненадлежащем оказании услуг после того, как водитель маршрутного автобуса в поселке Толмачево высадил 15-летнего школьника. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в СУ СКР по региону.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в посёлке Толмачево кондуктор автобуса №227 высадил 15-летнего мальчика после отказа сделать банковский перевод. парень хотел оплатить картой по терминалу, но кондуктор попросил перевести деньги через приложение. Юноша отказал и кондуктор начала ругаться, а после и вовсе высадила на остановке.

Мать мальчика рассказала, что запрещает ребенку переводить деньги, потому что по закону пассажиров обязаны рассчитывать по терминалу.

Как ранее писал Сиб.фм, в мэрии Новосибирска рассказали о наказании кондукторов за отказ в безналичной оплате.