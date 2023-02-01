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общество

В мэрии Новосибирска рассказали о наказании кондукторов за отказ в безналичной оплате

Фото В мэрии Новосибирска рассказали о наказании кондукторов за отказ в безналичной оплате
Фото В мэрии Новосибирска рассказали о наказании кондукторов за отказ в безналичной оплате

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске кондукторам общественного транспорта грозит увольнение в случае отказа в безналичной оплате проезда.

Жители Новосибирска могут пожаловаться на экипаж общественного транспорта, если кондуктор отказывает произвести расчет банковской картой. Об этом Сиб.фм сообщили в мэрии в ответ на запрос.

Ранее новосибирцы жаловались на частые отказы кондукторов в оплате проезда онлайн. Со слов горожан, в автобусах и троллейбусах с них требуют наличные деньги из-за поломки терминалов. Пассажиры предположили, что кондукторы таким образом могут скрывать реальную выручку за дежурные сутки.

Как прокомментировали Сиб.фм в мэрии Новосибирска, в случае отказа в безналичной оплате в муниципальном транспорте пассажир может жаловаться перевозчику, номер обычно размещен в салоне транспорта. Кроме этого, можно направить информацию о произошедшем инциденте в уполномоченные органы государственного контроля в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Фото В мэрии Новосибирска рассказали о наказании кондукторов за отказ в безналичной оплате 2

Что касается коммерческих маршрутов, то перевозчик вправе самостоятельно выбирать способы соблюдения требований законодательства РФ. В таком транспорте может не быть терминала для карт.

В мэрии Новосибирска также рассказали, что перевозчики, обслуживающие маршруты муниципальной маршрутной сети города, самостоятельно должны контролировать объем сбора выручки и соблюдение финансовой дисциплины экипажей на линии.

«В случае выявления нарушений руководством автотранспортных предприятий проводится разъяснительная беседа с кондукторским составом предприятия на предмет исключения случаев отказа в обслуживании банковских карт при оплате за проезд. При повторных ситуациях к кондукторам устанавливаются меры дисциплинарного воздействия в рамках Трудового Кодекса, вплоть до увольнения», — отметили в мэрии.

Напомним, С 1 февраля современные троллейбусы выйдут на маршрут №36 в Новосибирске.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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