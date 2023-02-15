Психолог назвала способ легко пройти любое собеседование

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По словам психолога Юлии Владис, перед собеседованием нужно изучить информацию о компании и подготовить пару шуток.

Чтобы успешно пройти собеседование важно заранее изучить информацию о компании, выучить имена ее руководителей, а также подготовить пару шуток. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Юлия Владис. По ее словам, перед деловой встречей нужно перестать думать и уделить больше внимания физическим нагрузкам.

«Заранее продумайте ответы на часто задаваемые вопросы. За три-четыре часа до встречи перестаньте думать о собеседовании, отвлекитесь, никакого негатива», — рекомендует психолог.

Владис отметила, что на собеседование можно взять мелкий предмет и сжимать его при сильном волнении, чтобы тревога «ушла в руку».

«До встречи с рекрутером потренируйтесь перед зеркалом. Оттачивайте улыбку, жестикуляцию, позу. Тогда на встрече вы будете чувствовать себя более уверенно», — заключила специалист.

Напомним, психолог назвал наиболее действенный способ борьбы со стрессом.