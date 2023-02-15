Самарские полицейские спасли 11-летнего ребенка от родителей-наркоманов

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Правоохранители из Самары забрали 11-летнюю дочь у родителей с судимостью за оборот и хранение наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов в Самаре обнаружили в одном из городских пабликов призыв спасти маленького ребенка, которого воспитывают местные жители, причастные к обороту наркотиков, пишет sovainfo.ru.

В полиции проверили информацию и установили, что 45-летняя мать 11-летней девочки в 2013 и 2021 годах была осуждена за незаконный оборот наркотиков и состоит на учете в наркологическом диспансере. Её 36-летний сожитель судимый за разбой и хранение наркотиков, состоит на учете, как лицо, обязанное судом пройти лечение от наркомании.

Проведя обыск квартиры, где проживает семья, никаких запрещенных веществ обнаружено не было. Однако медицинское освидетельствование мужчины и женщины показало, что у обоих сожителей есть признаки опьянения. Сейчас проводится исследование биологического материала, по результатам которого полицейскими будет принято процессуальное решение.

За неисполнение родительских обязанностей мать девочки поставили на учет в ПДН, а 11-летнюю девочку направили в один из реабилитационных центров города.

Полицейские отмечают, что заявлений от жителей города по месту жительства проверяемой семьи не поступало. Факты сбыта наркотических веществ из квартиры самарцев не подтвердились. Причины и обстоятельства происшествия продолжают устанавливать.

Напомним, полиция Новосибирска ищет обвиняемого в убийстве десятилетней давности.