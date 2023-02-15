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В Новосибирске школы и детские сады оборудуют умными лифтами

Фото В Новосибирске школы и детские сады оборудуют умными лифтами
Фото В Новосибирске школы и детские сады оборудуют умными лифтами

Фото предоставлено: freepik, Pixabay.com

Щербинский лифтостроительный завод представил новые «умные» решения для строителей.

Современные технические решения от Щербинского лифтостроительного завода получат некоторые школы и сады Новосибирска. Об этом сообщает ТК «Вести. Новосибирск».

На Щербинском заводе изготавливают каждый четвертый российский лифт. В Новосибирской области оборудование этого предприятия установлено в школах, детских садах и новых жилых микрорайонах.

Новые умные решения для строителей предприятия представило в рамках форума «Сибирская строительная неделя».

Фото В Новосибирске школы и детские сады оборудуют умными лифтами 2

Среди них технология бесконтактного управления лифтом с помощью блютуз-модуля — инновационной разработки предприятия. Модуль «зашит» в мобильное приложение. Настройки срабатывают, едва вы только заходите в лифт, автоматически активируя кнопку с указанием нужного этажа.

Еще одна новинка — медиа-панель в антивандальном зеркале — цифровая альтернатива доскам объявлений. Информация на панели может меняться дистанционно и одновременно во всех подъездах.

Также компания модернизировала систему безопасности, установив двусторонний ловитель плавного торможения, благодаря которому лифт просто не может упасть.

Напомним, в январе в лифте одного из домов в Новосибирске едва не задохнулась собака. Ее хозяйка зашла в кабину лифта и двери закрылись, зажав поводок, при этом собака осталась на площадке. На помощь псу пришли соседи

 

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