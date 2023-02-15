Новосибирск получит почти 270 новых троллейбусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

К 2024 году в Новосибирске обновится троллейбусный парк.

В Новосибирске к 2024 году будут ходить 269 новых троллейбусов. Об этом в ходе сессии Горсовета в среду, 15 февраля, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Согласно данным градоначальника, в 2023 году ожидается поставка 120 троллейбусов, в 2024 — 49. При этом в прошлом году в Новосибирске появилось лишь 9 новых единиц общественного транспорта. Курсировать троллейбусы будут по следующим маршрутам:

ул. Александра Чистякова — ЖК «Новомарусино»

Микрорайон «Стрижи» — ул. Ленинградская

Затулинский ж/м — ТЭЦ-5

ул. Учительская — Европейский берег

Кроме того, ожидается ремонт около 60 километров трамвайных путей. Согласно отчёту мэра, за прошлый год при общей протяжённости линий в 120 километров отремонтировали 1,47.

Напомним, в Новосибирске депутаты приняли отчёт мэра Локтя о работе в 2022 году.