В Новосибирске 10 сотрудников мэрии уволились после проверки на коррупцию

Фото: Сиб.фм
Прокуратура Новосибирской области проверили мэрию города на коррупцию.
В Новосибирске администрацию города проверил прокурор Роман Сивак об исполнении сотрудниками мэрии законодательства о противодействии коррупции, достоверности отражения о доходах и расходах, имуществе муниципальных служащих, а также членов их семей.
Прокурор Сивак внес мэру города Анатолию Локтю представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
По данным ведомства, после проверки к дисциплинарной ответственности привлечено 14 чиновников, 10 из которых до служебных разбирательств уволились.
"Усилен ведомственный контроль за исполнением муниципальными служащими обязанностей, предусмотренных федеральным антикоррупционным законодательством", — пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске во всех муниципальных казенных учреждениях прошли обыски.
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