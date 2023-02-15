В Новосибирске 10 сотрудников мэрии уволились после проверки на коррупцию

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Прокуратура Новосибирской области проверили мэрию города на коррупцию.

В Новосибирске администрацию города проверил прокурор Роман Сивак об исполнении сотрудниками мэрии законодательства о противодействии коррупции, достоверности отражения о доходах и расходах, имуществе муниципальных служащих, а также членов их семей.

Прокурор Сивак внес мэру города Анатолию Локтю представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

По данным ведомства, после проверки к дисциплинарной ответственности привлечено 14 чиновников, 10 из которых до служебных разбирательств уволились.

"Усилен ведомственный контроль за исполнением муниципальными служащими обязанностей, предусмотренных федеральным антикоррупционным законодательством", — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске во всех муниципальных казенных учреждениях прошли обыски.