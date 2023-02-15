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В Новосибирске депутаты поддержали создание пешеходной зоны на улице Ленина

Фото В Новосибирске депутаты поддержали создание пешеходной зоны на улице Ленина
Фото В Новосибирске депутаты поддержали создание пешеходной зоны на улице Ленина

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Создание пешеходной зоны на улице Ленина в Новосибирске повысит комфортность городской среды и станет стимулом для развития туристического бизнеса.

Члены Комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области поддержали идею создания пешеходной зоны на улице Ленина. Об этом пишет официальный портал НЗС.

Однако, по мнению депутатов, несмотря на то, что пешеходная зона, в целом, повысит комфортность городской среды, необходимо учесть и проблемы, с которыми придется столкнуться при ее организации.

По мнению Александра Барсукова, для этого необходимо разработать проект и логистическую схему. На улице Ленина находятся офисы многих компаний, к которым должны быть обеспечены подъезды, условия для выгрузки товара и т. д. Также необходимо оборудовать подъездные пути для автомобилей «скорой помощи», полиции, МЧС.

Фото В Новосибирске депутаты поддержали создание пешеходной зоны на улице Ленина 2

Напомним, с инициативой устроить на улице Ленина пешеходную зону к председателю Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву обратились члены Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей».

По их мнению, этот проект может стать катализатором развития культуры, бизнеса и туристического потенциала города, тем более, что на улице Ленина расположено большое количество исторических памятников. К тому же, автомобильное движение по этой улице все равно перекрывают во время проведения городских праздников.

В целом, депутаты одобрили идею, но принятие окончательного решения по этому вопросу находится в компетенции администрации города и горсовета.

 

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