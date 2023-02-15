В Новосибирске глава мусульман прокомментировал наказание школьника за стих

Фото: соцсети
Духовный лидер мусульман Новосибирской области Салим Шакирзянов назвал ошибкой наказание школьника за оскорбительный стих.
В социальных сетях Новосибирска появилось видео с участием школьника, читающего оскорбительный стих про мусульман. В том же ролике присутствуют кадры, на которых мать подростка заставляет ребенка встать на колени и извиниться. Также женщина бьет сына по щекам.
"Мусульмане сами не могут встать на колени и заставлять кого-то — тоже не имеют право. На колени можно только перед Всевышним", — поделился в разговоре с Сиб.фм руководитель Духовного управления мусульман Новосибирской области Салим Шакирзянов.
Каким образом скандальный ролик попал в соцсети, пока не известно. По данным источника Сиб.фм в правоохранительных органах, ситуацию проверяют полицейские. Однако в пресс-службе ГУ МВД эту информацию официально не подтвердили.
Мать школьника, читавшего оскорбительное стихотворение на видео, отказалась комментировать инцидент. По словам женщины, «ей нужно спросить у следователей разрешение на общение с прессой».
Тем временем новосибирцы разошлись во мнениях относительно скандального стиха. Кто-то из комментаторов осудил парня, а кто-то заступился.
"Бог знает, как с ним поступать. Наказывать будет жестоко", — комментирует Зарина.
"Мама молодец, как Емельяненко нащелкала своему сыночку", — делится со своим мнением Евгений.
"Не трогайте религию. Мусульмане вам ничего плохо не сделали", — отреагировал Иван в соцсетях.
"Мать правильно сделала! Хоть сынок и бестолочь, но родители не хотят, чтобы их сына нашли без головы...", — отмечает Алексей.
"Зачем так ребенка унижать? Не так нужно разговаривать с детьми", — высказался Андрей.
"Взяла опозорила на весь интернет сына. Как ему теперь в школу ходить", — задумывается Мария.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мать заставила встать на колени сына за оскорбительный стих про мусульман.
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