В Новосибирске глава мусульман прокомментировал наказание школьника за стих

Фото: соцсети

Духовный лидер мусульман Новосибирской области Салим Шакирзянов назвал ошибкой наказание школьника за оскорбительный стих.

В социальных сетях Новосибирска появилось видео с участием школьника, читающего оскорбительный стих про мусульман. В том же ролике присутствуют кадры, на которых мать подростка заставляет ребенка встать на колени и извиниться. Также женщина бьет сына по щекам.

"Мусульмане сами не могут встать на колени и заставлять кого-то — тоже не имеют право. На колени можно только перед Всевышним", — поделился в разговоре с Сиб.фм руководитель Духовного управления мусульман Новосибирской области Салим Шакирзянов.

Каким образом скандальный ролик попал в соцсети, пока не известно. По данным источника Сиб.фм в правоохранительных органах, ситуацию проверяют полицейские. Однако в пресс-службе ГУ МВД эту информацию официально не подтвердили.

Мать школьника, читавшего оскорбительное стихотворение на видео, отказалась комментировать инцидент. По словам женщины, «ей нужно спросить у следователей разрешение на общение с прессой».

Тем временем новосибирцы разошлись во мнениях относительно скандального стиха. Кто-то из комментаторов осудил парня, а кто-то заступился.

"Бог знает, как с ним поступать. Наказывать будет жестоко", — комментирует Зарина.

"Мама молодец, как Емельяненко нащелкала своему сыночку", — делится со своим мнением Евгений.

"Не трогайте религию. Мусульмане вам ничего плохо не сделали", — отреагировал Иван в соцсетях.

"Мать правильно сделала! Хоть сынок и бестолочь, но родители не хотят, чтобы их сына нашли без головы...", — отмечает Алексей.

"Зачем так ребенка унижать? Не так нужно разговаривать с детьми", — высказался Андрей.

"Взяла опозорила на весь интернет сына. Как ему теперь в школу ходить", — задумывается Мария.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мать заставила встать на колени сына за оскорбительный стих про мусульман.