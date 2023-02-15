В Новосибирске мать заставила встать на колени сына за оскорбительный стих про мусульман

Фото: соцсети
Новосибирский школьник прочитал оскорбительный стих про мусульман.
В Новосибирске ученик в школьной раздевалке прочитал своим одноклассницам оскорбительное стихотворение про мусульман. Видео быстро разлетелось по соцсетям.
После этого, поступок парня быстро осудили в интернете, а якобы представители местной диаспоры заставили мать проучить сына. Причем также снять на видео.
Женщина поставила родного сына на колени и заставила извиняться перед мусульманами.
"Если ты не встанешь на колени, то ты мне больше не сын", — говорит мать на видео.
Позже, парень выполнил просьбу и произнес речь с извинениямию
При этом нет точной информации, когда и где снято видео.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске лидера организации мусульман осудили за нелегальную гостиницу.
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