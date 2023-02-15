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В Новосибирске мать заставила встать на колени сына за оскорбительный стих про мусульман

Фото В Новосибирске мать заставила встать на колени сына за оскорбительный стих про мусульман
Фото В Новосибирске мать заставила встать на колени сына за оскорбительный стих про мусульман

Фото: соцсети

Новосибирский школьник прочитал оскорбительный стих про мусульман.

В Новосибирске ученик в школьной раздевалке прочитал своим одноклассницам оскорбительное стихотворение про мусульман. Видео быстро разлетелось по соцсетям.

После этого, поступок парня быстро осудили в интернете, а якобы представители местной диаспоры заставили мать проучить сына. Причем также снять на видео.

Женщина поставила родного сына на колени и заставила извиняться перед мусульманами.

"Если ты не встанешь на колени, то ты мне больше не сын", — говорит мать на видео.

Позже, парень выполнил просьбу и произнес речь с извинениямию

При этом нет точной информации, когда и где снято видео.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске лидера организации мусульман осудили за нелегальную гостиницу.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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