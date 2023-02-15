В Новосибирске мать заставила встать на колени сына за оскорбительный стих про мусульман

Фото: соцсети

Новосибирский школьник прочитал оскорбительный стих про мусульман.

В Новосибирске ученик в школьной раздевалке прочитал своим одноклассницам оскорбительное стихотворение про мусульман. Видео быстро разлетелось по соцсетям.

После этого, поступок парня быстро осудили в интернете, а якобы представители местной диаспоры заставили мать проучить сына. Причем также снять на видео.

Женщина поставила родного сына на колени и заставила извиняться перед мусульманами.

"Если ты не встанешь на колени, то ты мне больше не сын", — говорит мать на видео.

Позже, парень выполнил просьбу и произнес речь с извинениямию



При этом нет точной информации, когда и где снято видео.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске лидера организации мусульман осудили за нелегальную гостиницу.