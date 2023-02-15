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В Новосибирске на новом ЛДС прошли тренировки медицинских бригад

Фото В Новосибирске на новом ЛДС прошли тренировки медицинских бригад
Фото В Новосибирске на новом ЛДС прошли тренировки медицинских бригад

Фото: правительство НСО

Бригады медиков тренировались оказывать экстренную помощь на территории нового ЛДС в Новосибирске.

На «Сибирь-Арене» прошли первые тренировки медицинских бригад, которые оттачивали навыки оказания экстренной помощи хоккеистам в случае получения травм. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

По словам министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова, оказания помощи на льду отличается от той, к которой люди привыкли в обычной жизни. В первую очередь требования регулирует регламент КХЛ и ФХР. Кроме того, медицинские бригады, работающие на ледовой арене, должны уметь пользоваться специальным оборудованием.

«Во время хоккейного матча на ледовой арене дежурят две бригады скорой медицинской помощи в составе трех человек. Выдвижение бригады на лед осуществляется немедленно после подачи врачом клуба заранее определенного условного знака (например, перекрещенные над головой руки). Оказание первой помощи хоккеисту в экипировке это своего рода уникальный процесс, отработать который можно только путем соответствующих тренировок на льду», — рассказал главный врач медицинского центра «Госпитализация» Александр Березовой.

По его словам, в хоккее важно быстро осмотреть травмированного спортсмена на льду и принять решение о тяжести и степени повреждения — от этого будет зависеть как период восстановления, так и жизнь человека.

Напомним, первый матч на новом ЛДС в Новосибирске пройдёт 21 февраля.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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