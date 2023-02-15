В Новосибирске начался суд над вице-мэром Скатовым

Фото со страницы Артема Скатова в "ВК"

Обвиняемого в клевете вице-мэра Новосибирска Артема Скатова начали судить.

В Новосибирске, 14 февраля, начался суд над вице-мэром Артемом Скатовыв, которого обвиняют в клевете на депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева.

По версии следствия, Скатов распространил заведомо ложные сведения в интернете, порочащие честь и достоинства депутата Госдумы. Через один из каналов в телеграме он попросил опубликовать написанный текст с «негативной» информацией о потерпевшем, о якобы имеющейся связи парламентария со строительной компанией и его действиях в интересах депутатов различного уровня.

Сам же Скатов и однопартийцы считают, что это давление на городскую власть.

На время следствия вице-мэр был отстранен от должности, но позже вернулся к обязанностям.

Заседание прошло в мировом суде Дзержинского района. Адвокат Иван Рассолов ходатайствовал о передаче дела в другой суд. Решение по этому вопросу примут 17 февраля.

Адвокат утверждает, что Скатов не имеет никого отношения к опубликованию статьи в Telegram-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов получил статус обвиняемого по уголовному делу о клевете.