Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика проиcшествия

В Новосибирске начался суд над вице-мэром Скатовым

Фото В Новосибирске начался суд над вице-мэром Скатовым
Фото В Новосибирске начался суд над вице-мэром Скатовым

Фото со страницы Артема Скатова в "ВК"

Обвиняемого в клевете вице-мэра Новосибирска Артема Скатова начали судить.

В Новосибирске, 14 февраля, начался суд над вице-мэром Артемом Скатовыв, которого обвиняют в клевете на депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева.

По версии следствия, Скатов распространил заведомо ложные сведения в интернете, порочащие честь и достоинства депутата Госдумы. Через один из каналов в телеграме он попросил опубликовать написанный текст с «негативной» информацией о потерпевшем, о якобы имеющейся связи парламентария со строительной компанией и его действиях в интересах депутатов различного уровня.

Сам же Скатов и однопартийцы считают, что это давление на городскую власть.

На время следствия вице-мэр был отстранен от должности, но позже вернулся к обязанностям.

Заседание прошло в мировом суде Дзержинского района. Адвокат Иван Рассолов ходатайствовал о передаче дела в другой суд. Решение по этому вопросу примут 17 февраля.

Адвокат утверждает, что Скатов не имеет никого отношения к опубликованию статьи в Telegram-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов получил статус обвиняемого по уголовному делу о клевете.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25409
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21601
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13505
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8930
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8239
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8204
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8136
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе