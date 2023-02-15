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В Новосибирске перекрыли улицу Крылова до конца февраля

Фото В Новосибирске перекрыли улицу Крылова до конца февраля
Фото В Новосибирске перекрыли улицу Крылова до конца февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ограничения ввели на улице Крылова в Новосибирске.

Участок улицы Крылова в Новосибирске перекрыли до конца февраля. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ЦУГАЭТ. Ограничения приведут к изменению схемы движения маршрутки №48. Перекрыта дорога будет до 28 февраля.

На период проведения ремонтных работ маршрутка №48 будет курсировать по следующей схеме: улица Гоголя, улица Семьи Шамшиных, улица Крылова, далее по действующему маршруту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за строительства четвертого моста до 4 апреля перекрыли дорогу на улице Планировочной, которая примыкает к улице Широкой. По ней новосибирцы часто объезжали пробку на площади Труда. По этой же причине до 20 января перекрыли движение по улице Широкая.

Автомобилистам предлагается объехать участок по улицам: Бетонная, Котовского, Станционная, Станиславского и Титова.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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