В Новосибирске полиция подключилась к поискам 16-летнего Артёма Юргина

Фото: поисковый отряд "ДоброСпас-Новосибирск"/ВК

Подросток в Новосибирске ушёл в школу накануне и не вернулся.

Полиция подключилась к поискам без вести пропавшего 16-летнего местного жителя Артёма Юргина. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вчера в Новосибирске пропал 16-летний житель Заельцовского района Артем Юргин. К поискам мальчика сразу же подключились добровольцы поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

Известно, что после окончания занятий Артем взял свой рюкзак, вышел из школы и направился к дому, в сторону улицы Галащука в Зальцовском районе Новосибирска. Больше его никто не видел. Его одноклассникам также ничего неизвестно о местонахождении Артема.

Отмечается, что мальчик прежде никогда не пропадал и проблем в школе у него не было.

Напомним, ранее в Новосибирске пропала нуждающаяся в лечении 48-летняя женщина.