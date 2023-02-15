В Новосибирске полиция подключилась к поискам 16-летнего Артёма Юргина

Фото: поисковый отряд "ДоброСпас-Новосибирск"/ВК
Подросток в Новосибирске ушёл в школу накануне и не вернулся.
Полиция подключилась к поискам без вести пропавшего 16-летнего местного жителя Артёма Юргина. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее Сиб.фм сообщал, что вчера в Новосибирске пропал 16-летний житель Заельцовского района Артем Юргин. К поискам мальчика сразу же подключились добровольцы поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».
Известно, что после окончания занятий Артем взял свой рюкзак, вышел из школы и направился к дому, в сторону улицы Галащука в Зальцовском районе Новосибирска. Больше его никто не видел. Его одноклассникам также ничего неизвестно о местонахождении Артема.
Отмечается, что мальчик прежде никогда не пропадал и проблем в школе у него не было.
Напомним, ранее в Новосибирске пропала нуждающаяся в лечении 48-летняя женщина.
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