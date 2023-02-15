В Новосибирске пропала нуждающаяся в лечении 48-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт НСО
В Новосибирске ищут Коваль Наталью, которая пропала по пути домой 15 февраля.
В Новосибирске ищут 48-летнюю женщину, которая пропала 15 февраля. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
По данным волонтеров, Наталья Коваль не вернулась домой. Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи — у нее отставание в развитии.
Напомним, в Новосибирске больше двух недель ищут 17-летнего подростка, который перед исчезновением оставил два сообщения.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают