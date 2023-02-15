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В Новосибирске пропала нуждающаяся в лечении 48-летняя женщина

Фото В Новосибирске пропала нуждающаяся в лечении 48-летняя женщина
Фото В Новосибирске пропала нуждающаяся в лечении 48-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт НСО

В Новосибирске ищут Коваль Наталью, которая пропала по пути домой 15 февраля.

В Новосибирске ищут 48-летнюю женщину, которая пропала 15 февраля. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".

По данным волонтеров, Наталья Коваль не вернулась домой. Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи — у нее отставание в развитии.

Напомним, в Новосибирске больше двух недель ищут 17-летнего подростка, который перед исчезновением оставил два сообщения.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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