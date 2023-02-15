В Новосибирске упал спрос на квартиры с газом после трагедии на Линейной

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В Новосибирске зафиксировали снижение спроса на квартиры в газифицированных домах после ЧП на Линейной.

Агентства недвижимости в Новосибирске отметили тенденцию на снижение спроса на квартиры в домах, подключенных к газу. Эксперты связывают это с трагедией на Линейной улице, пишет «BFM-Новосибирск».

Собеседники фиксируют отказ от покупки жилья в газифицированном доме в 30-40% случаев.

«Разница в цене между практически одинаковыми квартирами в доме с газом и без газа может достигать 10%. Сейчас, после трагедии на Линейной, этот страх, конечно, усилился и даже те, кто раньше рассматривал покупку в домах с газоснабжением, сейчас пересматривают решения», — говорит специалист по недвижимости Инна Милановская.

Впрочем, явление агентства считают временным. Предполагается, что цена вскоре вернётся к нормальным показателям.

«По моим наблюдениям, разница цен на квартиры с газом и без, может составлять 5-7%. В дальнейшем на цены будет в большей степени влиять то, что газифицированные дома это старые дома. И именно поэтому, а не из-за газовых плит, спрос на них будет постепенно снижаться», — рассказал изданию другой эксперт в области недвижимости.

Напомним, сегодня в Новосибирске признали аварийным дом на Линейной после взрыва.