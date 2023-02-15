В Новосибирске признали аварийным дом на Линейной после взрыва

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В Новосибирске дом на Линейной, где произошёл взрыв, будет расселён.

Дом на Линейной улице, где произошел взрыв газа и частичное обрушение, признали аварийным. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска.

Мэр Анатолий Локоть подписал соответствующее постановление. Дом будет расселён до 2024 года, уточнил собеседник агентства.

Дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.

Накануне власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома. Мэр уточнил, что в настоящее время власти Новосибирска ведут переговоры с банками, предоставлявшими ипотеку жильцам разрушенного дома. Диалог направлен на то, чтобы случай был признан страховым.

Напомним, 14 февраля в мэрии Новосибирска уточнили, что на выплаты жильцам разрушенного дома уже направлено около 10 миллионов рублей.