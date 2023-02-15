В Новосибирске верующие отмечают Сретение Господне 15 февраля

Фото: Сиб.фм

В Вознесенском соборе отмечают Сретение Господне.

В среду, 15 февраля, православные отмечают Сретение Господне — важнейший праздник христиан, который празднуется через 40 дней после Рождества. Именно через столько дней Богородица принесла ребенка в храм, чтобы посвятить его Господу.

Также, двунадесятый праздник открывает подготовку к Великому посту, который начнется 27 февраля.

В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска пройдут Богослужения в честь праздника:

06:30 – Исповедь.

07:00 – Божественная литургия.

09:30 – Исповедь.

10:00 – Божественная литургия.

17:00 – Вечернее богослужение.

На трапезе разрешается рыба.

Напомним, Сиб.фм опубликовал календарь питания по дням для православных в Великий Пост.