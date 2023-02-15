В Новосибирске верующие отмечают Сретение Господне 15 февраля

Фото: Сиб.фм
В Вознесенском соборе отмечают Сретение Господне.
В среду, 15 февраля, православные отмечают Сретение Господне — важнейший праздник христиан, который празднуется через 40 дней после Рождества. Именно через столько дней Богородица принесла ребенка в храм, чтобы посвятить его Господу.
Также, двунадесятый праздник открывает подготовку к Великому посту, который начнется 27 февраля.
В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска пройдут Богослужения в честь праздника:
06:30 – Исповедь.
07:00 – Божественная литургия.
09:30 – Исповедь.
10:00 – Божественная литургия.
17:00 – Вечернее богослужение.
На трапезе разрешается рыба.
Напомним, Сиб.фм опубликовал календарь питания по дням для православных в Великий Пост.
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