Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске военного осудили за лжеминирование банка

Фото В Новосибирске военного осудили за лжеминирование банка
Фото В Новосибирске военного осудили за лжеминирование банка

Фото: Pixabay.com

Военнослужащий из Новосибирска позвонил в банк и сообщил о бомбе в отделении.

В Новосибирске суд вынес приговор военнослужащему, который заявил о бомбе в отделении банка. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского гарнизонного военного суда.

В суде рассказали, что младший сержант Александр Попов сообщил о заложенной бомбе из-за того, что хотел разблокировать свою банковскую карту. Чтобы ускорить процесс, он решил напугать сотрудников.

Суд назначил Попову наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Новосибирске начался суд над вице-мэром Скатовым.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25583
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21760
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13604
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
9095
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8309
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8272
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8202
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе