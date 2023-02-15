В Новосибирске военного осудили за лжеминирование банка

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Военнослужащий из Новосибирска позвонил в банк и сообщил о бомбе в отделении.

В Новосибирске суд вынес приговор военнослужащему, который заявил о бомбе в отделении банка. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского гарнизонного военного суда.

В суде рассказали, что младший сержант Александр Попов сообщил о заложенной бомбе из-за того, что хотел разблокировать свою банковскую карту. Чтобы ускорить процесс, он решил напугать сотрудников.

Суд назначил Попову наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Новосибирске начался суд над вице-мэром Скатовым.