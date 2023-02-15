В Новосибирске застройщик продолжил вырубку сосен в Нижней Ельцовке

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Общественники с Нижней Ельцовки в Новосибирске вновь сообщают о вырубке реликтовых сосен: на этот раз активисты говорят, что падают деревья на смежном участке – под №274.

Скандал вокруг рубки 900 реликтовых сосен в Нижней Ельцовке разгорелся ещё в воскресенье, 5 февраля. Тогда общественники вышли на защиту леса, а история приобрела общегородской масштаб.

Местных жителей возмущает вырубка реликтовых сосен в угоду застройки леса. Ситуацию обострила и жёсткая, непреклонная позиция министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина. В своем Telegram-канале он рекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю прекратить вырубку деревьев и начать искать другие варианты застройки, чтобы сохранить лес.

Закончить работы застройщик так и не успел. Мэр Новосибирска отозвал разрешение на вырубку после визита прокурора Романа Сивака, который потребовал, чтобы нарушение было исправлено, пока идёт проверка следственных органов.

Впрочем, как говорят общественники, у которых рубка идёт под боком, после небольшой паузы всё продолжилось вновь. Правда, застройщик начал работы не на участке под кадастровым номером 54:35:091270:273, а на следующем – под номером 54:35:091270:274.

«Речь идёт о большом прямоугольном участке, который формально разделён на два треугольных. Когда мы узнали, что мэрия подготовила разрешение на вырубку участка под номером 273, нам его предъявили в те выходные. Потом они продолжали пилить и делали вид, что ничего не получали, – рассказала защитница леса в Нижней Ельцовке Василиса Мальцева. – Как только сильный мороз спал, мы стали снимать с коптера и обнаружили, что товарищи пилят уже второй участок. Ранее об этом участке речи вообще не было».

Как говорят активисты, живущие по соседству, на этом участке застройщик пилил и ранее. Но как только общественники вызывают полицию, рабочие делают вид, что просто распиливают срубленные деревья на пни.

«А полиция говорит: «Что вы нас дёргаете?» Самое интересное произошло 12 февраля: опять вызываем полицию, и менее чем через 10 минут после вызова раздаётся звонок из диспетчерской в нашем Советском районе: «Что вы беспокоите полицию? Пилят законно. Всё под контролем заместителя главы Бродецкого!»

– возмущена Василиса Мальцева.

Получить ответ от чиновников Советской администрации на этой неделе активисты так и не смогли. Они намерены добиться правды: было ли выдано разрешение на вырубку деревьев на участке 54:35:091270:274?

Корреспондент Сиб.фм направил запрос с этим вопросом в мэрию Новосибирска и будет следить за развитием событий.