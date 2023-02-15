В марте жителям Новосибирской области придется заплатить за вывоз мусора по двум квитанциям

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В Новосибирской области после череды скандалов сменился региональный оператор по вывозу ТКО.

В марте жителям Новосибирской области придется заплатить за мусор по двум платежным документам, поскольку в регионе сменился региональный оператор. Февральский платеж был разделен между прежним и новым поставщиком услуг по вывозу ТКО. Итоговая сумма в квитанциях жителей области при этом не изменится. Об этом сообщает Atas.info со ссылкой на директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зырянова.

Теперь именно МУП «САХ» будет заниматься вывозом мусора в регионе вместо компании «Экология -Новосибирск».

По словам директора МУП «САХ» Андрея Зыкова, местным жителям не стоит опасаться кардинальных перемен в оказании этой услуги. Всю базу клиентов новому оператору передаст «Экология-Новосибирск». Никаких новых договоров заключать не придется. Жители области будут платить за мусор, как и прежде, через сбербанк или приложения.

Что касается оплаты за февраль, то за первые десять дней услугу по вывозу мусора придется оплатить прежнему оператору — это около трети обычного платежа. А с 11 февраля и впредь счета новосибирцам будет выставлять МУП «САХ».

Никаких дополнительных документов собственникам жилых помещений подписывать также не придется.

Сохранятся и прежние номера телефонов службы поддержки потребителей.

Напомним, основанием для смены регоператора стало отсутствие у «Экологии -Новосибирск» банковской гарантии, нарушение потоков и транспортировки мусора, а также череда скандалов, в центре которых оказалась компания после забастовок перевозчиков весной прошлого года. За несколько месяцев до этого компания попросила признать ее банкротом.

Теперь администрация Новосибирска просит горожан погасить долги перед этой компанией, чтобы она могла заплатить кредиторам, в том числе и МУП «САХ».