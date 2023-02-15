В Новосибирской области кондуктор высадил из автобуса 15-летнего подростка

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Под Новосибирском школьника высадили из автобуса после отказа сделать перевод.

В селе Толмачево кондуктор автобуса №227 высадил 15 летнего мальчика после отказа сделать банковский перевод. Об этом сообщили «Вести-Новосибирск».

По данным издания, парень хотел оплатить картой по терминалу, но кондуктор попросил перевести деньги через приложение. Юноша отказал и кондуктор начала ругаться, а после и вовсе высадила на остановке.

Мать мальчика рассказала, что запрещает ребенку переводить деньги, потому что по закону пассажиров обязаны рассчитывать по терминалу.

Директор компании «Автоальянс» , которая обслуживает маршрут, пояснил, что все работники предупреждены: если терминал не работает, пассажир может ехать бесплатно. Руководитель пообещал провести беседу с водителем и кондуктором, которые высадили ребенка.

Как ранее писал Сиб.фм, в мэрии Новосибирска рассказали о наказании кондукторов за отказ в безналичной оплате.