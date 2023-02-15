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В Новосибирской области ожидаются морозы до -33 градусов ночью 16 февраля

Фото В Новосибирской области ожидаются морозы до -33 градусов ночью 16 февраля
Фото В Новосибирской области ожидаются морозы до -33 градусов ночью 16 февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Резкое похолодание ожидается в Новосибирской области.

В Новосибирской области похолодает до -33 градусов в ночь на четверг, 16 февраля. Такой прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, в среднем температура в области этой ночью составит от -28 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах возможна гололедица.

Кроме того, 17 и 18 февраля ночью также будут заморозки. Температура воздуха ожидается на уровне -28...-32 градусов. Скорость ветра не превысит 2-7 метров в секунду. Также возможен риск неблагоприятных метеорологических условий, уточнили в УГМС.

«В период с 18 часов 15 февраля до 18 часов 17 февраля 2023 года на территории г. Новосибирск сохранятся метеорологические условия,неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — рассказали синоптики.

Напомним, в Новосибирске вводят режим черного неба до 17 февраля.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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