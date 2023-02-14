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В Новосибирске вводят режим черного неба до 17 февраля

Фото В Новосибирске вводят режим черного неба до 17 февраля
Фото В Новосибирске вводят режим черного неба до 17 февраля

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске предупредили об опасных вредных примесей в атмосфере.

В Новосибирске с 15 часов 14 февраля до 17 февраля введут режим "черного неба". Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирском УГМС».

По данным управления, в городе сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

В мэрии Новосибирска сообщили, что предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

Напомним, Новосибирск и Бердск оказались в списке российских городов с самым грязным воздухом, но в администрации города усомнились в данных показателях.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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