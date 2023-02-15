Врач Мясников рассказал о смертельных осложнениях у переболевших корью

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По словам врача Александра Мясникова, у переболевших корью развивается вирусная пневмония, диарея и смертельно опасный панэнцефалит.

Врач, ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал об опасных осложнениях у переболевших корью. По его словам,вирус вызывает вирусную пневмонию, диарею и смертельно опасный панэнцефалит, который проявляется лишь спустя 10 лет после болезни, пишет RuNews24.ru.

Как отмечает медик, корью можно заразиться без прямого контакта с больным. Достаточно побыть в месте, где до этого был больной, даже если он ушёл оттуда несколько часов назад.

В связи с этим, россиянам старше 25 лет медики настоятельно рекомендуют сделать прививку от кори.

Напомним, в Новосибирской области зафиксировано 95 случаев заражения корью.