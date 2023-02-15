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Врач назвал значение нормальной температуры тела у людей

Фото Врач назвал значение нормальной температуры тела у людей
Фото Врач назвал значение нормальной температуры тела у людей

Freepik, authors: Ridofranz

По словам врача Зандана Доржиева, температура тела в 37 градусов является нормальной, а не повышенной.

Врач-терапевт поликлиники №2 Магадана Зандан Доржиев назвал значение нормальной температуры тела у людей. По словам специалиста, температура тела в 37 градусов является нормальной, а не повышенной, пишет Pravda.ru.

«Вообще у человека в течение дня показатель температуры изменяется примерно от 35,5С до 37,2С, и все это в пределах нормы. Так что и 37С является нормальной температурой тела, а не повышенной. Жаропонижающие могут стать актуальными после того, как градусник превысит отметку в 38,5С», — объяснил врач.

Доржиев рекомендует обращать внимание не только на показания градусника, но и на собственное самочувствие. При тщательном наблюдении за здоровьем температуру желательно измерять в одинаковых условиях и в одно и то же время дня, подытожил он.

Напомним, врач рекомендует отказаться от горячего душа после прогулки на морозе.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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