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общество

Врач оценил риски прокола носа при гайморите

Фото Врач оценил риски прокола носа при гайморите
Фото Врач оценил риски прокола носа при гайморите

Freepik, authors: stefanamer

По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, прокола носа при гайморите не стоит бояться.

Прокол пазухи носа или пункция верхнечелюстной пазухи проводится при гайморите в запущенных случаях, однако бояться такой процедуры не стоит. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. По словам медика, если пациенту один раз сделали пункцию, то ее не будут делать пожизненно.

«Если у человека гнойный абсцесс, то нужно как можно быстрее опорожнять гнойник. В гайморовой пазухе все то же самое. Нужно помнить, что это не пункция привела к повторному проколу, а так протекает заболевание» , — объяснил Зайцев.

Врач добавил, чем быстрее пациент обратится к специалисту, тем выше вероятность комфортного нехирургического лечения.

Напомним, лор предупредил о риске развития смертельного заболевания из-за выдергивания волос из носа.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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нос
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