Забайкальцы сшили участникам СВО муфты для управления беспилотниками

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Учителя из Забайкальского края сшили для участников спецоперации теплые муфты для управления беспилотниками.

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова рассказала в своем телеграмм-канале о том, как жители региона помогают бойцам, участвующим в зоне спецоперации на Украине. Например, учителя сшили для военных теплые муфты для управления беспилотниками, пишет zabnews.

«Это первый образец. Отшивают ещё образцы из разных материалов», — написала Ванчикова.

Заместитель губернатора уточнила, что сшитые изделия испытывают школьники при управлении квадрокоптером, они подтвердили, что в изделиях действительно тепло.

Напомним, самарский телеканал выпустил документальный фильм о жизни в зоне СВО.