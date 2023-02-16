Анатолий Локоть прокомментировал увольнение 10 сотрудников мэрии Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Ранее после начала проверки исполнения антикоррупционного законодательства новосибирскую мэрию покинули десять сотрудников.

Проверка в мэрии Новосибирска, из-за которой, как писал Сиб.фм, уволились десять сотрудников, была связана с проверкой правильности дачи декларации о доходах за 2020-2021 годы. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 16 февраля, сообщил мэр Анатолий Локоть.

По его словам, найденные надзорным органом нарушения были устранены, однако сотрудников никто не увольнял.

«Были замечания со стороны надзорного органа, в том числе и в отношении тех, кто уже фактически не работал в мэрии. Поэтому по результатам никто уволен не был. Но наказания административного порядка были наложены мной в рамках действующего законодательства», — уточнил Анатолий Локоть.

Впрочем, ранее в прокуратуре Новосибирской области заявили, что сотрудники уволились ещё до начала служебных разбирательств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске администрацию города проверил прокурор Роман Сивак об исполнении сотрудниками мэрии законодательства о противодействии коррупции, достоверности отражения о доходах и расходах, имуществе муниципальных служащих, а также членов их семей.

Прокурор Сивак внес мэру города Анатолию Локтю представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.