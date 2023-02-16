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Два члена ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погибли в ходе СВО

Фото Два члена ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погибли в ходе СВО
Фото Два члена ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погибли в ходе СВО

Фото: Pixabay.com

При выполнении задач СВО погибли два участника ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области.

Два бойца ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погибли при выполнении задач специальной военной операции.

23-летний Вячеслав Тёртых из Карасука погиб под Артёмовском, 30-летний Роман Черняйкин из Маслянинского района пал, выполняя задачи в том же населённом пункте, рассказали в районных администрациях.

Вячеслав Тёртых родился в Карасуке в многодетной семье. Во время учёбы был членом военно-патриотического клуба «Флагман», занимался боксом. Пройти срочную службу не удалось из-за проблем со здоровьем, однако сибиряк попал на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Погиб 13 января, похоронили Вячеслава в родном городе накануне, 15 февраля.

Роман погиб 5 января 2023 года. В администрации района сообщили, что сибиряк освобождал Артемовск. После девятого класса Роман Черняйкин поступил в училище, далее прошёл срочную службу в составе ВДВ. В родно селе работал охранником, а попал на СВО в ноябре. Роман Черняйкин учился в местной школе. После 9 класса он продолжил получать образование в тогда еще Маслянинском профессиональном училище №77. После молодой человек прошел срочную службу в армии, он попал в ВДВ. В 2011 году Роман вернулся в родное село и работал там охранником. На СВО он отправился в ноябре прошлого года.

Напомним, ранее боец «Вагнера» из Новосибирской области Клименко погиб в ходе СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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