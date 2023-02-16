Экономист рассказал, чем грозит России попадание в чёрный список Евросоюза

Фото: Минобороны России

По словам экономиста Василия Колташова, такое решение не приведёт к существенным негативным последствиям.

Экономист Василий Колташов рассказал, чем грозит России попадание в чёрный список Евросоюза. По его мнению, такое решение не приведёт к существенным негативным последствиям. Однако в случае активных действий ЕС рискует пострадать работа европейских компаний, пишет Pravda.Ru.

«Это ещё один список, в который решено Россию внести для того, чтобы оказывать деструктивное влияние на её внешнюю торговлю, на её финансовые взаимоотношения с другими странами и европейскими компаниями», — разъяснил экономист.

Кроме того, Колташов рассказал, как решение Брюсселя повлияет на российскую экономику.

«На нашу экономику это никак не повлияет. Если они перейдут к каким-то активным действиям, это может оказать отрицательное влияние на работу европейских компаний на российском рынке с точки зрения их присутствия в нашей экономике», — отметил эксперт.

Напомним, эксперт объяснил, как визит Зеленского в Евросоюз отразится на ходе СВО.