В Новосибирске омбудсмен Болтенко прокомментировала избиение школьника за стих про мусульман

Фото: скриншот с видео АСТ-54

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко дала оценку ситуации со школьником, которого избила мать за стих про мусульман.

В начале недели по социальным сетям начало ходить видео, на кадрах которого школьник читал оскорбительный стих про мусульман. Позже появилось и второе видео, где мать бьёт сына по лицу, ставит его на колени и заставляет извиняться.

История стала достоянием общественности после размещения видео в городских пабликах. Детский омбудсмен Надежда Болтенко разобралась в этой ситуации и оценила действия матери мальчика.

«Мы с органами профилактики и различными органами не просто анализируем ситуацию, мы принимаем все меры для безопасности ребёнка в этой семье, – пояснила Надежда Болтенко. – Такие действия недопустимы по отношению к ребёнку. Есть другие различные методы, которые можно использовать в воспитательной работе с детьми».

Детский омбудсмен рассказала, что оценка действиям матери уже дана органами профилактики. За избиение своего сына родительнице может грозить административная ответственность.

«Это наказуемо для взрослых. Я всё понимаю: эмоции. Я всё понимаю, что произошло, но я каждый раз говорю: на то мы и взрослые, что мы должны быть терпеливы, рассудительны и не подавать детям примеры жестокости. Мальчиком мы сейчас занимаемся, у меня на контроле – организация ему психологической помощи, и родителям, чтобы в дальнейшем он продолжил образовательный процесс»,

- говорит Надежда Болтенко.

Уполномоченный по правам ребёнка считает, что сам подросток записал видео со стихотворением не из-за злого умысла, скорее, это было неосознанное оскорбление. В случившемся Надежда Болтенко видит и недоработки школы, в частности, сейчас выясняется, куда смотрели педагоги, и где была охрана.