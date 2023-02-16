Главе Доволенского сельсовета НСО вынесли приговор за незаконную передачу квартиры

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Руководитель администрации сельсовета в Новосибирской области выплатит штраф в 100 тысяч рублей.

Главе администрации Доволенского сельсовета Максиму Деменьтеву вынесли приговор за незаконные действия по передаче служебной квартиры.

По версии следствия, чиновник передал права на квартиру генеральному директору АО «Доволенский лесхоз». Таким образом Дементьев нанёс ущерб муниципальном образованию в более чем 800 тысяч рублей.

Следствие установило, что чиновник воспользовался своим служебным положением, чтобы приватизировать муниципальное жильё.

При этом сам Максим Дементьев утверждает, что не имел злого умысла — якобы он не проверил документы и проявил халатность. Суд приговорил чиновника к штрафу в 100 тысяч рублей.

Напомним, в Новосибирске начался суд над вице-мэром Скатовым.