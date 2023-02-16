Горсовет Новосибирска принял отчет мэра по итогам 2022 года

Фото: Густаво Зырянов

15 февраля в Новосибирске прошла XXIII сессия Совета депутатов. Главным вопросом повестки стал традиционный отчёт мэра. Градоначальник рассказал о результатах деятельности муниципальных властей в 2022 году и ответил на вопросы участников заседания.

Цели достигнуты

В своём отчёте Анатолий Локоть выделил три основные задачи, которые мэрия реализовывала в 2022 году. Главная из них — поддержка семей военнослужащих. В прошлом году социальную помощь получили 1385 семей на сумму 37 млн рублей. Было проведено шесть комплексных консультаций для жителей всех районов и организован центр информационной поддержки членов семей мобилизованных граждан. В 2023 году на эти работы предусмотрено 50 млн рублей.

Второй достижение, на котором акцентировал градоначальник, — установка стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». 30-метровая конструкция авторства скульптора Дениса Стритовича установлена на площади Калинина. Около 4500 новосибирцев удостоены государственных наград: Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной звезды, «Знак Почёта», медалей «За доблестный труд» и «За трудовое отличие».

Проект «Новогодняя столица России — 2023» тоже стал важным результатом деятельности властей Новосибирска в 2022 году. Было проведено более 150 мероприятий: 50 человек поучаствовали во Всероссийском съезде Дедов Морозов, 1300-метровый каток открылся на Михайловской набережной и 130 снеговиков вылепили участники фестиваля «Рекорд России и мира».

«Запас прочности, который мы заложили в последние годы, помог не только справиться с вызовами, но и продолжить развивать город. Экономика Новосибирска показала свою устойчивость, несмотря на испытания последних лет. Промышленное производство возросло. По итогам 2022 года зафиксирован рост заработных платна предприятиях. Уровень инфляции оказался ниже официальныхпрогнозов. Индекс потребительских цен в Новосибирске сегодня ниже, чем в целом по стране. Ситуация с занятостью стабильная — новосибирцы обеспечены работой», — отметил Анатолий Локоть.

В минувшем году заметно выросли объёмы строительства. Меры федеральной поддержки и финансирование Правительства НСО помогли сохранить темпы строительства. В результате было сдано 1 млн 231 тыс. квадратных метров жилья, а также решён вопрос 15 проблемных домов-долгостроев.

Рекордные доходы городского бюджета

К концу года при дефиците городского бюджета в 380 млн рублей, было получено более 67 млрд доходов. По словам Анатолия Локтя, это рекордный прирост за последние несколько лет. Из федерального бюджета Новосибирск получил 34,4 млрд рублей. Также градоначальник отметил, что структурные подразделения мэрии нацелены на дальнейшее участие в федеральных проектах в 2023 году.

«Благодаря нашему взаимодействию с правительством и вопреки санкциям, в Новосибирске не остановилась работа по реализации крупных проектов. Мы строили дома, дороги, школы, придомовыетерритории, парки, скверы и т.д. Объём капиталовложений составил 6,2 млрд. Порядка 4.8 млрд привлечено в рамках участия в реализации национальных проектов», — объяснил мэр.

Акцент на транспортной сфере

Работы по строительству нового ЛДС уже завершены, на очереди — станция метро «Спортивная».

По словам Анатолия Локтя, проект практически готов к эксплуатации, остались последние штрихи. После открытия этой станции, городские власти намерены начать корректировку проектно-сметной документации по второму тоннелю Дзержинской линии.

Кроме того, в 2022 году было обновлено 237 объектов улично-дорожной сети на сумму 3,4 млрд. Особое внимание уделялось гарантийному содержанию магистралей, рассказал мэр. Впервые был задействован независимый контроль во время проведения ремонтных работ. Выявленные дефекты устранялись максимально оперативно.

В соответствии с проектом «Национальные качественные дороги» средства направили на 25 объектов. Знаковыми объектами стали перекрёсток Гусинобродского шоссе, ул. Доватора, Ватутина, проспект Дзержинского, улицы Троллейная и Дуси Ковальчук и проспект Карла Маркса.

В 2022 году в Новосибирске был проведён ремонт мостов: мост через реку Тулу на улице Ватутина и пешеходный мост через реку Каменка на улице Сибревкома. Сейчас начаты работы по реконструкции Октябрьского моста и путепровода по Октябрьской магистрали по Ипподромской. План 2023 года — привести в нормативное состояние еще шесть мостов.

Благоустройство дворов и улиц

Анатолий Локоть также затронул вопрос уборки и содержания улиц: «Мы приобрели 656 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, способные регулировать объёмы реагента, который мы используем. Она активно используется в зимний период. В районы, где она не используется, привлекаем дополнительную технику по аутсорсингу. Мы понимаем, что может не хватить площадок для временногоскладирования снега. Планируем складировать его на территориинаших полигонов».

Масштабно обновился транспортный парк в Новосибирске — 205 новых автобусов, 9 троллейбусов и 42 трамвая. Появились автобусы на экологичном топливе. Мэр подчеркнул, что такая техника способна обеспечить максимальный комфорт пассажиров.

Председатель профильной комиссии Совета депутатов по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский дал оценку проведенной мэром и мэрией работы в 2022 году: «Какой можно сделать вывод? Практически все рекомендации, которые были выданы мэрии, либо выполнены, либо находятся в стадии выполнения. Нет выполненной рекомендации, о которой мы сегодня говорили – это модернизация подхода уборки города Новосибирска как в летний, так и в зимний период. Мы будем «добивать». Остальные рекомендации практически все были выполнены. Идет закупка техники, замена муниципального транспорта, увеличение строительства, реконструкций дорог. Выделены деньги на тротуары. Заложили деньги в бюджет на безопасные маршруты следования детей к образовательным учреждениям города. Комиссия рекомендовала, сессия поддержала, отчет мэра был принят. По этим и другим направлениям будем работать и дальше».

Страховка от популизма

На сессии Совета депутатов по предложению председателя Дмитрия Асанцева обсудили законодательную инициативу, меняющую порядок избрания глав Новосибирска и наукограда Кольцово. Для представления информации об этом важном для областного центра законопроекте на сессию городского Совета был приглашен председатель комитета Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

«Кандидаты, претендующие на пост мэра, будут проходить профессиональную конкурсную комиссию, где сдадут экзамен на профпригодность как управленца. После этого претендентыпопадают в городской совет, где представляют программу развития и управления городом. В итоге Совет депутатов голосованием утверждает мэра города Новосибирска. Подобная система снижает риски попадания во власть людей, которые во время своей предвыборной кампании занимаются популизмом. И которые не предлагают реальных программ», — объяснил Дмитрий Асанцев.

Председатель считает, что практика работы крупных и мелких образований в стране показывает эффективность данной модель. Асанцев привёл в пример Казань, Сочи, Тюмень, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Новокузнецк, мэры которых входят в десятку по национальному рейтингу. И все они получили должность после прохождения конкурсной комиссии и избрания местными представительными органами.

Отметим, что сессия Законодательного собрания Новосибирской области, на которой будет рассмотрен законопроект об отмене прямых выборов мэра, состоится 20 февраля.