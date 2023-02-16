Каждый пятый житель Новосибирска хочет вернуться к сезонному переводу времени

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Часть новосибирцев желает вернуться к переходу на летнее и зимнее время.

Около 20% жителей Новосибирска высказались за то, чтобы вернуться к переходу на зимнее и летнее время. Это следует из данных опроса, который провёл сервис SuperJob. В голосовании участвовали люди старше 18 лет, живущие по постоянному зимнему времени.

В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, по какому времени хотели бы жить новосибирцы. В опросе приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из города, живущих по постоянному зимнему времени.

По результатам опроса, каждый пятый житель Новосибирска желает жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью. При этом 27% горожан устраивает нынешнее, зимнее, время. Всего 6% сибиряков высказались за то, чтобы жить по летнему времени. При этом 35% новосибирцев все равно, по какому времени жить.

Сервис обратил внимание, что за переход на сезонный перевод часов чаще голосуют новосибирцы старше 45 лет (24%).

Опрос провели на фоне недавнего предложения от Госдумы о возвращении к переводу часов на зимнее и летнее время.

Напомним, ранее жители Новосибирска проголосовали за вариант «Парк Арена» для названия парка у нового ЛДС.