Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Локоть назвал участок на Линейной в Новосибирске местом скорби

Фото Локоть назвал участок на Линейной в Новосибирске местом скорби
Фото Локоть назвал участок на Линейной в Новосибирске местом скорби

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о судьбе земельного участка дома на Линейной, где 9 февраля произошел взрыв газа.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть назвал территорию вокруг дома №39 на улице Линейной местом скорби.

"Прежде всего, это место скорби", — сказал мэр города в ходе традиционного "Часа прессы" 16 февраля.

Градоначальник уточнил, что решение о дальнейшей застройке на месте разрушенного газом дома пока не принято.

Локоть подчеркнул, что в первую очередь власти решают вопрос с оказанием помощи семьям пострадавших — речь идет об эвакуации вещей из уцелевших квартир, а также предоставлении нового жилья гражданам.

«Я уже сказал максимально оперативно решить эту задачу. Мы планируем начинать эту работу со следующей недели. Я обратился к губернатору, общая сумма определена, потребуется некоторое время для работы со строительными организациями для приобретения жилья или денежных компенсаций. Это выбор каждого», — прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, с 16 февраля в Новосибирске начали выплачивать по 1 миллиону рублей семьям погибших в результате взрыва на Линейной, 39.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25950
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
13901
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8608
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8439
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8394
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7723
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7458
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори