Локоть назвал участок на Линейной в Новосибирске местом скорби

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о судьбе земельного участка дома на Линейной, где 9 февраля произошел взрыв газа.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть назвал территорию вокруг дома №39 на улице Линейной местом скорби.

"Прежде всего, это место скорби", — сказал мэр города в ходе традиционного "Часа прессы" 16 февраля.

Градоначальник уточнил, что решение о дальнейшей застройке на месте разрушенного газом дома пока не принято.

Локоть подчеркнул, что в первую очередь власти решают вопрос с оказанием помощи семьям пострадавших — речь идет об эвакуации вещей из уцелевших квартир, а также предоставлении нового жилья гражданам.

«Я уже сказал максимально оперативно решить эту задачу. Мы планируем начинать эту работу со следующей недели. Я обратился к губернатору, общая сумма определена, потребуется некоторое время для работы со строительными организациями для приобретения жилья или денежных компенсаций. Это выбор каждого», — прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, с 16 февраля в Новосибирске начали выплачивать по 1 миллиону рублей семьям погибших в результате взрыва на Линейной, 39.