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Локоть пригласил Барбару Брыльску в Новосибирск после критики города

Фото Локоть пригласил Барбару Брыльску в Новосибирск после критики города
Фото Локоть пригласил Барбару Брыльску в Новосибирск после критики города

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Мэр Новосибирска высказался о критике известной актрисы в адрес сибирской столицы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил пригласить актрису Барбару Брыльску после её нелестных высказываний в адрес города. Об этом градоначальник заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 16 февраля.

«Допустила антироссийские высказывания, я негативно оцениваю. Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил её на День города летом к нам в Новосибирск, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни, с качеством жизни», — прокомментировал Локоть.

Впрочем, мэр не уверен, что актриса приняла бы приглашение на фоне сделанных ею высказываний в последнее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что польская актриса Барбара Брыльская, которая сыграла Надю в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», презрительно высказалась о жизни в России.

По словам актрисы, в России жить достойной можно только в Москве и Петербурге , а в других городах процветает нищета и разруха.

«Остальной народ посмотрите, как живет... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», — поделилась польская актриса.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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