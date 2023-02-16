Мэрия Новосибирска готова потратить 330 млн рублей на жителей взорвавшейся пятиэтажки

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В муниципалитете Новосибирска оценили 60 квартир в доме на Линейной в 330 млн рублей.

Администрация Новосибирска готова выделить 330 млн рублей жителям пятиэтажки на Линейной,39, где 9 февраля произошел взрыв газа, в результате которого погибло 14 человек. Об этом заявил начальник департамента и строительства архитектуры мэрии Алексей Кондратьев на сессии Совета депутатов 15 февраля.

«Дом восстановить невозможно, его признали аварийным. В доме 60 квартир: 10 — однокомнатных, 10 — трехкомнатных и 40 — двухкомнатных» — рассказал чиновник.

По его словам, совместно с министерством ЖКХ подготовили документы на расселение людей или выплату компенсаций. По началу было 96 тысяч рублей за 1 квадратный метр, но так как дом расположен в центре города, то цена не соответствует рыночной.

«Исходя из средней площади одно-, двух- и трехкомнатных квартир на рынке, заявили сумму большую — 330 млн руб.» — пояснил Кондратьев.

Если пострадавшие готовы ждать, то администрация предоставит им жилье, которое купит у застройщиков. Кроме этого, Кондратьев отметил, что власти планируют предоставить новое жилье поблизости от взорвавшегося дома.

«Переговоры с застройщиками ведем. Мы понимаем, что в центре, на площади Калинина, стоимость 1 кв. м жилой недвижимости оценивается в 180 тыс. руб. Я думаю, что мы найдем варианты, когда в рамках ЧС квартиры будут адресно быстро приобретаться у застройщиков», — поделился он.

Как ранее писал Сиб.фм, жильцам дома на Линейной в Новосибирске выплатили почти 10 млн.