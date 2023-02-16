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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Мэрия Новосибирска готова потратить 330 млн рублей на жителей взорвавшейся пятиэтажки

Фото Мэрия Новосибирска готова потратить 330 млн рублей на жителей взорвавшейся пятиэтажки
Фото Мэрия Новосибирска готова потратить 330 млн рублей на жителей взорвавшейся пятиэтажки

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В муниципалитете Новосибирска оценили 60 квартир в доме на Линейной в 330 млн рублей.

Администрация Новосибирска готова выделить 330 млн рублей жителям пятиэтажки на Линейной,39, где 9 февраля произошел взрыв газа, в результате которого погибло 14 человек. Об этом заявил начальник департамента и строительства архитектуры мэрии Алексей Кондратьев на сессии Совета депутатов 15 февраля.

«Дом восстановить невозможно, его признали аварийным. В доме 60 квартир: 10 — однокомнатных, 10 — трехкомнатных и 40 — двухкомнатных» — рассказал чиновник.

По его словам, совместно с министерством ЖКХ подготовили документы на расселение людей или выплату компенсаций. По началу было 96 тысяч рублей за 1 квадратный метр, но так как дом расположен в центре города, то цена не соответствует рыночной.

«Исходя из средней площади одно-, двух- и трехкомнатных квартир на рынке, заявили сумму большую — 330 млн руб.» — пояснил Кондратьев.

Если пострадавшие готовы ждать, то администрация предоставит им жилье, которое купит у застройщиков. Кроме этого, Кондратьев отметил, что власти планируют предоставить новое жилье поблизости от взорвавшегося дома.

«Переговоры с застройщиками ведем. Мы понимаем, что в центре, на площади Калинина, стоимость 1 кв. м жилой недвижимости оценивается в 180 тыс. руб. Я думаю, что мы найдем варианты, когда в рамках ЧС квартиры будут адресно быстро приобретаться у застройщиков», — поделился он.

Как ранее писал Сиб.фм, жильцам дома на Линейной в Новосибирске выплатили почти 10 млн.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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