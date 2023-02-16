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Под Новосибирском заметили двух переходящих дорогу лосей

Фото Под Новосибирском заметили двух переходящих дорогу лосей
Фото Под Новосибирском заметили двух переходящих дорогу лосей

Фото: Евгений Шестернин/ТГ

В Новосибирской области два лося перешли дорогу перед специальным знаком.

Двух лосей заметили жители Новосибирской области на дороге. Видео опубликовал Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин. На записи видно, как двое сохатых переходят дорогу в положенном месте — под предупреждающим знаком.

Министр напомнил жителям региона, что водителям следует внимательно следить за дорогой, так как лоси могут пострадать по вине автомобилистов.

«Лоси не переходят дорогу там, где знаки. Знаки устанавливают там, где переходят лоси. Им не нужно оглядываться, бить копытами по кнопкам или провожать взглядом невнимательность. К тому же лось не реагирует на свет в красном и зелёном диапазоне волн. Бремя ответственности лежит на водителях. Поэтому соблюдайте скоростной режим, тормозите перед предупреждающими знаками», — объяснил Евгений Шестернин.

Ранее министр сообщил, что в Новосибирской области с начала года на дорогах погибли 13 лосей. Успеть остановиться при выходе лося на дорогу можно только на небольшой скорости. Однако случаев, когда животных сбивали при соблюдении скоростного режима, в регионе не зафиксировали, подчеркнул министр.

Напомним, в Новосибирской области насчитали 1500 медведей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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