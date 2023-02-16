Замгендиректора ООО «Маяк» Яковченко стал четвертым кандидатом на пост мэра Бердска

Фото: freepik
В Новосибирской области четвертый кандидат Яковченко подал документы на пост мэра Бердска.
Заместитель директора ООО «Маяк» Николай Яковенко подал документы на пост мэра Бердска. Ранее он уже участвовал в предвыборной гонке.
Также известны кандидаты на пост мэра: Михаил Блынский, Роман Бурдин и Александр Трушакин, который является действующим военнослужащим в зоне СВО.
Главу города выберут 21 марта 2023 года.
Как ранее писал Сиб.фм, счастник СВО из Новосибирской области Трушакин претендует на пост мэра Бердска.
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