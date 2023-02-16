Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика общество

Замгендиректора ООО «Маяк» Яковченко стал четвертым кандидатом на пост мэра Бердска

Фото Замгендиректора ООО «Маяк» Яковченко стал четвертым кандидатом на пост мэра Бердска
Фото Замгендиректора ООО «Маяк» Яковченко стал четвертым кандидатом на пост мэра Бердска

Фото: freepik

В Новосибирской области четвертый кандидат Яковченко подал документы на пост мэра Бердска.

Заместитель директора ООО «Маяк» Николай Яковенко подал документы на пост мэра Бердска. Ранее он уже участвовал в предвыборной гонке.

Также известны кандидаты на пост мэра: Михаил Блынский, Роман Бурдин и Александр Трушакин, который является действующим военнослужащим в зоне СВО.

Главу города выберут 21 марта 2023 года.

Как ранее писал Сиб.фм, счастник СВО из Новосибирской области Трушакин претендует на пост мэра Бердска.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25950
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
13901
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8608
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8439
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8394
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7723
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте
7458
В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори