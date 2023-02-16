Политик Крылов предложил объединить Новосибирскую область и Алтайский край

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Алтайский политик Андрей Крылов предложил объединить край и Новосибирскую область, чем вызвал неоднозначные оценки экспертов.

Политик из Алтайского края Андрей Крылов предложил объединить регион с Новосибирской областью. Об этом 16 февраля он сообщил местным СМИ, пишет «BFM-Новосибирск».

По мнению Крылова, такое решение могло бы повысить уровень жизни в Алтайском крае, так как он считает Новосибирскую область богатым регионом.

Местные жители посчитали такую инициативу сомнительной, следует из опросов, опубликованных в алтайских СМИ. Такого же мнения придерживаются эксперты, опрошенные «BFM-Новосибирск». Политологи считают, что неожиданное высказывание сложно оценивать, не зная политическую карьеру Крылова и того, с чем его слова могут быть связаны. Кроме того, эксперты уверены, что в нынешней социально-экономической ситуации планы по объединению каких-либо регионов едва ли планируется.

Андрей Крылов — бывший кандидатом в губернаторы Алтайского края, также он был руководителем регионального отделения «Партии Роста». В сентябре года в регионе пройдут выборы губернатора.

Напомним, ранее вице-мэр Новосибирска Терешкова поддержала идею о переносе столицы России.