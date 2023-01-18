Вице-мэр Новосибирска Терешкова поддержала идею о переносе столицы России

Фото Густаво Зырянова

Накануне бывший сенатор и политик Эдуард Россель предложил поменять столицу России — вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова идею поддержала.

Первым это заявление в Уральском институте управления РАНХиГС сделал бывший губернатор Свердловской области, экс-сенатор и политический деятель Эдуард Россель. Как считает политик, перенести столицу России следовало бы давно, но вот родному Екатеринбургу он этой участи не пожелал.

«Столицу России надо менять, но в Екатеринбург — не дай бог. Лучше Новосибирск», — заявил Россель.

На предложение уже откликнулась и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. С коллегой заммэра солидарна.

«Лично я полностью согласна! Новосибирск является центром России»,

— отметила Анна Терешкова в своём telegram-канале.

Напомним, конец декабря прошлого года и начало января 2023-го Новосибирск уже носил звание столицы России, пусть и новогодней. На этот период в третий город по численности пожаловали Деды Морозы со всей страны.