Экс-сенатор Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск

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Первый губернатор Свердловской области, бывший сенатор и политик Эдуард Россель выступил с предложением перенести столицу России в Новосибирск.

Во время выступления в Уральском институте управления РАНХиГС первый губернатор Свердловской области, экс-сенатор и политический деятель Эдуард Россель предложил перенести столицу в Новосибирск. По мнению экс-губернатора, такое решение назрело уже давно.

«Столицу России надо менять, но в Екатеринбург — не дай бог. Лучше Новосибирск», — заявил Россель.

Политик мотивировал свое предложение тем, что в случае нападения потенциальных противников на отдаленный город, силы ПВО успеют сработать качественнее.

Россель подчеркнул, что не в его силах принять решение по переносу столицы, а реплика — лишь размышление на эту тему.

Ранее Сиб.фм сообщал, что таксисты в Новосибирске резко подняли цены утром 18 января. Кроме того, появлялась информация, что в Новосибирске пенсионер в суде получил справку о своей «смерти».