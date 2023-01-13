В Новосибирске Дед Мороз с 23-летним стажем неожиданно для себя стал лицом новогодней столицы

Фото Германа Иорданского, Сергея Керженцева и из архива Сиб.фм

Сегодня, в пятницу 13-го, в России будут отмечать старый Новый год, а после этого все торжества закончатся, и 2023 год вступит в силу. Для Новосибирска это время прошло под эгидой проекта "Новогодняя столица России". Всю эстафету праздничных гуляний прошёл новосибирский Дед Мороз Герман Пилипенко: как он стал лицом новогодней столицы, и что ему это дало – в материале Сиб.фм.

Германа Пилипенко с посохом с синей снежинкой можно было заметить уже на открытии первого в Новосибирске Съезда Деда Морозов. Хотя ещё осенью, Дед Мороз с 23-летним стажем неожиданно для себя узнал, что стал лицом проекта.

"Осенью в Москве я неожиданно увидел свою фотографию: получается, я рекламировал новогоднюю столицы России. Мои фотографии уже много лет продаются на стоках",

– рассказал Герман Пилипенко.

Стать одним из сотни

С тех пор Дед Мороз с 23-летним стажем решил для себя, что обязательно примет участие в проекте "Новосибирск – Новогодняя столица России".

"Когда написали, что 3 декабря будет регистрация на Съезд Дедов Морозов, я пришёл и сказал: "здравствуйте, я хочу участвовать!" На тот момент там было уже более 50 Дедов Морозов, всего же нас было около сотни, – вспоминает Герман Пилипенко. – Я познакомился и с якутским Дедом Морозом, но большинство коллег всё-таки было из Новосибирска".

Ранний Дед Мороз

Как отмечает опытный сказочный персонаж, в этом году "дедморозить" начали рано. Первые заказы в фотостудиях были датированы ещё октябрём.

"Первая фотосессия была ещё 27 октября. Я был то Дедом Морозом, то Санта-Клаусом, поэтому востребован третий сезон. Ноябрь-декабрь я прямо костюм не снимал", – признаётся Герман Пилипенко.

На данный момент Дед Мороз с 23-летней выдержкой сезон закрыл. На старый Новый год сказочный персонаж уже почти не востребован.

Что даёт "Новогодняя столица"?

Корреспондент Сиб.фм поинтересовался у участника эстафеты "Новогодняя столица России": что этот проект дал хорошего Новосибирску кроме положительных эмоций.

"Была создана удивительная атмосфера. Благодаря значимости проекта у города появилось новое оформление, уникальные конструкции. Я думаю, они ещё не один Новый год будут радовать новосибирцев", – уверен Герман Пилипенко.

Для героя нашего материала проект принёс ещё и личные контакты с Дедами Морозами со всех регионов. Герман Пилипенко говорит, что их поездки в одинаковой униформе сказочных персонажей по всему городу были чем-то похожи и на спортивные сборы.

"Я задумался, что нам в Новосибирске надо создать Общество Дедов Морозов. Такая организация, например, есть в Перми. Почему бы и нам в этом году не создать её",

– резюмировал Герман Пилипенко.