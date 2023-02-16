Политолог предположил, что президент РФ предложит быстрые решения к годовщине СВО

Фото: kremlin.ru
По мнению политолога Дмитрия Солонникова, президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 21 февраля может предложить быстрые решения, которые нужно оперативно утвердить.
Политолог Дмитрий Солонников предположил, что президент РФ предложит быстрые решения к годовщине СВО. По его мнению, глава страны во время послания к Федеральному собранию 21 февраля может предложить быстрые решения, которые нужно оперативно утвердить, пишет Pravda.Ru.
«Вспомним, однажды послание закончилось отставкой правительства и большими кадровыми перестановками. Может быть, нечто подобное произойдёт и в этот раз», — высказался Солонников.
Он также отметил, многие политологи предполагали, что Владимир Путин выступит с громким заявлением о спецоперации во время визита в Санкт-Петербург или Сталинград, но прогнозы не сбылись.
«С определённой долей вероятности результат будет такой же, как в первых двух», — подытожил он.
Напомним, в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента.
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