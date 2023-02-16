Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Психолог дала совет по борьбе с детскими фобиями

Фото Психолог дала совет по борьбе с детскими фобиями
Фото Психолог дала совет по борьбе с детскими фобиями

Freepik, authors: milanvirijevic

Психолог Наталья Наумова рекомендует бороться с детскими фобиями при помощи рисования.

Родители могут самостоятельно помочь детям справиться со страхами и фобиями. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. По словам специалиста, ребенку можно предложить изобразить свой страх на листе бумаги, поговорить с ним, а затем отделить его от себя.

«Взрослым важно помочь ребенку избавиться от страха, его выслушать и понять, можно ли жить и справиться без него. Если да, то мы этот страх ломаем, разрываем пластилин или рисунок и выкидываем в мусорку», — пояснила психолог.

Как отмечает Наумова, родителям нужно чаще хвалить ребенка, не допускать конфликтных ситуаций, криков в семье, а также помогать ему адаптироваться в разных жизненных ситуациях.

Напомним, психолог объяснила, как родители провоцируют развитие фобий у ребенка.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

дети
страхи
фобии
психолог
рисунки
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26032
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
13964
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
9358
В Новосибирске верующие отмечают Сретение Господне 15 февраля
8678
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8470
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8421
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7753
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте