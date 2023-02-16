Психолог дала совет по борьбе с детскими фобиями

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Психолог Наталья Наумова рекомендует бороться с детскими фобиями при помощи рисования.
Родители могут самостоятельно помочь детям справиться со страхами и фобиями. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. По словам специалиста, ребенку можно предложить изобразить свой страх на листе бумаги, поговорить с ним, а затем отделить его от себя.
«Взрослым важно помочь ребенку избавиться от страха, его выслушать и понять, можно ли жить и справиться без него. Если да, то мы этот страх ломаем, разрываем пластилин или рисунок и выкидываем в мусорку», — пояснила психолог.
Как отмечает Наумова, родителям нужно чаще хвалить ребенка, не допускать конфликтных ситуаций, криков в семье, а также помогать ему адаптироваться в разных жизненных ситуациях.
Напомним, психолог объяснила, как родители провоцируют развитие фобий у ребенка.
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