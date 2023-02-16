Россияне рискуют заразиться мутировавшим штаммом коронавируса

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Академик Александр Горелов сообщил, что в Россию вернулся прошлогодний вариант коронавируса — стелс-омикрон.
В России зафиксирована очередная вспышка заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю количество случаев выросло на 30%, при этом в 90% случаев у больных диагностируют «стелс-омикрон», которым многие россияне переболели в прошлом году, пишет RuNews24.ru.
По словам замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Александра Горелова, штамм снова мутировал и теперь жители страны никак не защищены перед «стелс-омикроном».
Специалист уверен, что штамм приобрел повышенную заразность, поэтому заболеваемость в стране будет стремительно расти. Течение болезни у зараженных, по мнению Горелова, будет легким, однако «стелс-омикрон» все также представляет серьезную угрозу для граждан от 65 лет и старше.
Напомним, ученые установили, что старые варианты коронавируса хранятся в телах оленей.
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